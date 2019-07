Forsøget på at knække Iran økonomisk gør ondt. Men der er ingen udsigt til at styret bøjer sig, ej heller at folket gør oprør, siger Iran-ekspert.

Irans placering på ’elendighedsindekset’, en målestok for, hvor skidt almindelige mennesker har det, efterlader ingen tvivl om, at de amerikanske sanktioner virker ganske effektivt, i hvert fald hvis målet er at gøre tilværelsen utålelig for den brede iranske befolkning.