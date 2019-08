Fem ansatte ved russisk atomagentur er dræbt efter ulykke

Fem ansatte ved Ruslands atomagentur, Rosatom, har mistet livet som følge af en ulykke i forbindelse med en øvelse torsdag i det nordlige Rusland.

Det oplyser Rosatom i en pressemeddelelse natten til lørdag dansk tid, skriver det russiske nyhedsbureau Ria.

Ulykken skete på et militært testområde i Arkhangelsk-regionen, hvor der torsdag var meldinger om en kraftig eksplosion.

Som følge af eksplosionen udbrød der brand i et ammunitionsdepot.

Ifølge det russiske forsvarsministerium var det en raketmotor, som eksploderede ved en test.

De russiske myndigheder oplyste tidligere, at to personer var blevet dræbt i forbindelsen med ulykken. Men natten til lørdag er dødstallet opjusteret til fem.

Ud over de dræbte er yderligere tre ansatte blevet kvæstet i forbindelse med ulykken, oplyser Rosatom.

Flere af dem er blevet forbrændt, og de modtager alle behandling på et hospital.

De regionale myndigheder meldte efterfølgende om et unormalt niveau af radioaktivitet i en nærliggende by.

Efter ulykken er de lokale borgeres efterspørgsel af medicinsk jod steget voldsomt, skriver lokale medier.

Det skyldes, at jod i pilleform kan blokere for kroppens optagelse af radioaktive stoffer i forbindelse med et udslip.

Det russiske forsvarsministerium har givet meget få oplysninger om ulykken. Ministeriet har desuden afvist, at der skulle være sket et radioaktivt udslip eller et udslip af giftige stoffer.

De lokale myndigheder har grundet ulykken været nødsaget til at lukke for skibsfragt til og fra Dvina-bugten ved Hvidehavet.

Eksplosionen i Arkhangelsk-regionen er en af i alt tre eksplosioner, der den seneste uge har ramt det russiske militær.

Fredag har en eksplosion i den sibiriske region Krasnojarsk sendt otte personer på hospitalet. De første meldinger lyder, at det vart et lynnedslag, der var skyld i eksplosionen.

Derudover brød der mandag en brand ud i et ammunitionsdepot i samme område. Her mistede en person livet, mens 13 blev såret.

