Kurdisk udenrigsminister: Vi er klar til at udlevere forældreløs baby – men vi hører ikke fra den danske regering

De kurdiske myndigheder har sagt ja. Og den 9 måneder gamle forældreløse dreng er klar til at blive hentet til Danmark. Men den lille dreng, der har dansk tilknytning, befinder sig stadig i al-Hol-lejren eller på et hospital i det nordøstlige Syrien.

Ifølge udenrigsministeren for det selvudnævnte kurdiske selvstyre, Abdulkarim Omar, har de kurdiske myndigheder været i kontakt med Danmark om drengen. Her har kurderne bekræftet, at han kan udleveres til sin familie i Danmark. Men efter de danske myndigheder fik at vide, at de måtte møde op på kurdernes officielle kontor inde i Syrien, at drengen ikke bare kunne hentes på grænsen til Irak, har der været tavst fra dansk side.

»Vi fortalte, at vi var klar til at overlevere barnet, men sagde, at de skulle komme til Udenrigsdepartementet her i Syrien og hente ham og ikke ved overgangen ved Simalka. Indtil videre har vi ikke fået et svar«, siger han i et interview til Politiken.

Udenrigsministeriet vil ikke kommentere oplysningerne og henviser over for Politiken til, at man ikke udtaler sig i personsager.

Hvor længe kurderne har ventet på svar, er uvist. I slutningen af juni – for to en halv måned siden – skrev Weekendavisen, at drengens bedsteforældre i Danmark var i kontakt med de danske myndigheder om at få drengen hentet hjem. De fortalte avisen, at drengen havde været hasteindlagt fire gange og vejede under 5 kilo. Hans dansk-somaliske mor, der fik frataget sin permanente opholdstilladelse, da hun som 19-årig drog til afsted for at kæmpe for IS, blev meldt dræbt i et bombeangreb i den sidste IS-kontrollerede by, Baghouz, i marts. Også hans far meldes dræbt.

På et samråd 6. september fremlagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sammen med sin partifælle, justitsminister Nick Hækkerup, regeringens politik omkring de tilbageholdte kvinder og børn, der blandt andet sidder i den kriseramte al-Hol-lejr, der huser knap 70.000 internerede kvinder og børn.

På samrådet gjorde ministrene det klart, at Danmark ikke vil hente de danske kvinder hjem.

Når det gælder børnene, kan det kun komme på tale at tage dem til Danmark, hvis de er i fare for at dø eller få »alvorlige, varige mén« ved opholdet i eksempelvis al-Hol. Og kun hvis man vurderer, at der er et tilstrækkeligt afhængighedsforhold mellem mor og barn, hvis barnet eksempelvis ammes, kan det komme på tale også at hente moren med hjem.

Lejren beskrives som »helvede på jord« og »apokalyptisk« af hjælpeorganisationer og opfattes af det amerikanske udenrigsministerium som en sandsynlig rekrutteringsrede for IS.

Nye tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at 313 børn under 5 år i perioden fra 4. december 2018 til 31. august 2019 er døde i al-Hol-lejren. Dermed udgør børn under 5 år 77 procent af det samlede dødstal i lejren, hvor 28 procent er børn i den aldersgruppe. WHO peger på, at antallet af omkomne børn i lejren siden marts har været faldende, og at dødstallet har ligget stabilt i det seneste halve år.

På samrådet fortalte Jeppe Kofod desuden, at alle forældreløse børn med dansk statsborgerskab var hentet hjem.

Børn får ikke automatisk dansk statsborgerskab, selv om deres forældre har haft permanent opholdstillladelse eller har bedsteforældre herhjemme.

Stor fejltagelse

23. juni hentede en delegation fra Udenrigsministeriets Borgerservice en 13-årige hårdt såret dreng ved grænsen til Irak. I det tilfælde var det de danske myndigheder, der henvendte sig, oplyser Abdulkarim Omar. Men ud over sagerne med de to drenge har de kurdiske myndigheder ikke været i kontakt med Danmark.

»Med undtagelse af de to humanitære sager, har der ikke været kontakt mellem os og den danske regering. Hvis den danske regering ikke opfylder sin pligt overfor sine statsborgere, vil det være en stor fejltagelse, særligt set i forhold til ansvaret for børnene«, siger han.

Udenrigsministeriet har ikke givet et svar på Politikens spørgsmål om, hvordan de forholder sig til den kurdiske udenrigsleders kritik.

Abdulkarim Omar gør det klart, at de kurdiske myndigheder som udgangspunkt ikke vil udlevere børn, uden at deres mødre kommer med. Når det kunne lade sig gøre med den 13-årige dreng, var det, fordi hans mor underskrev en erklæring om, at han kunne blive hentet for at komme i behandling i et andet land.

»I normale tilfælde udleverer vi ikke børn uden deres mødre. Vi skiller ikke børnene fra deres mødre«, siger Abdulkarim Omar. Om det i praksis vil betyde, at ingen danske børn kan komme hjem, medmindre der er tale om et ubrydeligt afhængighedsforhold, svarer Udenrigsministeriet ikke på.

Den 13-årige dreng blev hentet ud af Syrien af Udenrigsministeriets Borgerservice, men herfra slap de danske myndigheder ansvaret. Det er nu op til familien at få drengen behandlet og bragt hjem. Om drengen er kommet hjem til Danmark, vil Udenrigsministeriet ikke oplyse.

Kurderne ønsker ikke at udlevere de kvinder, der er mistænkt for at have begået forbrydelser. En del af de tilbageholdte udenlandske kvinder, der sidder i lejrene, mistænkes af kurderne for at have begået forbrydelser under IS, eksempelvis som en del af Islamisk Stats kvindelige religiøse politistyrke. Gruppen var berygtet for deres hårdhændede metoder over for kvinder, der ikke overholdt IS’ regler.

Anderledes forholder det sig med de kvinder, som kurderne ikke mener har begået ulovligheder.

»Vi er klar til at tale med de danske myndigheder om tilbagetagelsen af de børn og de kvinder, der ikke har begået nogen forbrydelser«, siger Abdulkarim Omar. Om de danske myndigheder vil tage den samtale, svarer Udenrigsministeriet ikke på.

Ifølge den danske regering har de personer, der er rejst ud af Danmark for at tilslutte sig IS, vendt deres land ryggen.

»De har tilsluttet sig en kamp, og derfor er fremmedkrigere uønskede i Danmark. Vi har intet ønske om, at de kommer til Danmark. De må blive væk«, sagde Nick Hækkerup om kvinderne på samrådet. Han ønsker, at de i stedet bliver retsforfulgt i nærområdet.