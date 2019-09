Bavarian Nordic får godkendt koppevaccine til salg i USA

Biotekselskabet Bavarian Nordic har fået godkendt koppevaccine til salg i USA. Det meddeler selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Det er Bavarian Nordics største produkt, der nu er godkendt til salg på det amerikanske marked. Det skriver Børsen.

Produktet, der har fået navnet Jynneos, er ifølge selskabet det første i verden, der kan bekæmpe abekopper - en lidt mildere udgave af kopper.

»FDA's (USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed, red.) godkendelse af Jynneos er en enorm milepæl for både vores selskab og USA's Department of Health and Human Services (USA's sundhedsministerium, red.), siger Paul Chaplin, Bavarian Nordics administrerende direktør.

Vaccinen kan bruges til forebyggelse af både kopper og abekopper. Den kan også bruges til folk med nedsat immunforsvar, hvilket de amerikanske myndigheder ifølge Bavarian Nordic i lang tid har arbejdet på at udvikle.

Biotekselskabet har allerede solgt koppevaccine til USA's militær. Derfor forventes det ifølge Børsen, at godkendelsen nu fører et endnu større salg af koppevacciner til militæret med sig.

50.000 personer i det amerikanske militær modtager allerede vaccinen årligt.

»Vi har allerede indledt forhandlinger med forsvarsministeriet i USA, for selvfølgelig vil de gerne vaccinere flere end 50.000.

»Det giver mulighed for, at de i stedet for at købe vacciner og lægge dem på lager kan købe vacciner og begynde at vaccinere militært personel og sundhedsarbejdere, sagde Paul Chaplin ifølge Børsen for knap et år siden.

ritzau