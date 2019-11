»Vi ved fra sikkerhedskilder, at De vil stikke af«: 19-årig østtysk fodboldspiller hoppede af i Gentofte

Axel Kruse var den sidste østtyske fodboldspiller, der begik ’republikflugt’ inden Murens fald. Det skete inden en kamp mod B1903 i København. Han giver gamle kommunister skylden for, at en del østtyskere 30 år efter føler sig dårligt behandlet af Vesten.

Lige indtil sit uventede møde med to Stasi-funktionærer var Axel Kruse glad for sit liv i DDR og havde ingen planer om at flygte. Han var 19 år, et stort fodboldtalent, mødte piger og tjente gode penge. Modsat sine jævnaldrende fik han lov til at rejse i den kapitalistiske del af verden med det østtyske ungdomslandshold og med sin klub Hansa Rostock. Han var privilegeret. Ikke synderligt optaget af politik. Livet var skønt.