Oprør på sociale medier: Japanske kvinder forbydes at bære briller på job

I en kampagne på sociale medier kræver japanske kvinder ret til noget, de færreste kvinder i noget andet land nok ville betragte som en ret, de ligefrem behøver at tilkæmpe sig. Nemlig retten til at bære briller på job.

Årsagen er, at flere japanske virksomheder åbenbart forlanger af deres kvindelige ansatte, at de ikke har briller på, når de arbejder. Eksempelvis en kvinde, som arbejder i en restaurant, og forleden på Twitter klagede over, at hun gentagne gange har fået besked på ikke at bære briller, fordi det virker uhøfligt og matcher dårligt til hendes traditionelle kimono.

»Hvis det udelukkende er kvinder, disse regler forhindrer i at bære briller, er det udtryk for diskrimination imod kvinder«, siger den japanske direktør for Human Rights Watch, Kanae Doi, til Thomson Reuters Foundation.

Højhælede sko obligatorisk

Under hashtagget ’briller er forbudt’ har japanske kvinder protesteret imod, hvad nogle har kaldt »forældede regler« og arbejdsgivernes »idiotiske« begrundelser, når de forklarer, hvorfor de mener, at kvinder på nogle arbejdspladser ikke skal have lov at bære briller.

Og det er bare den seneste bølge af protester over, hvad mange japanske kvinder betragter som en generelt diskriminerende adfærd i det japanske samfund.

Tidligere i år skrev 21.000 japanere under på en protestskrivelse imod, at nogle selskaber pålægger deres kvindelige ansatte at gå i højhælede sko, mens en minister udtalte, at den slags retningslinjer skam er »nødvendige og passende« på en arbejdsplads.

I den seneste rapport om kønsdiskrimination fra World Economic Forum ligger Japan på plads nummer 110 ud af 149 nationer og dermed langt under andre såkaldt udviklede lande.