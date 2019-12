Ekspert: Trumps rigsretssag har ikke den fjerneste udsigt til at ende med dom

Der er åbenlyst, at Donald Trump pressede Ukraines præsident for egen vindings skyld, siger eksperter. Men demokraterne har selv gjort det lettere for præsidenten at samle sit parti omkring sig, mener en tysk iagttager.

Hvis en rigsretssag blev afgjort med tør jura af en dommer, ville Donald Trump givetvis blive dømt for at have misbrugt sit embede. I USA’s politiske virkelighed er han sikker på at blive frikendt af et enigt republikansk parti.