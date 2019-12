Guvernør kalder knivangreb i rabbiners hjem for terror New Yorks guvernør siger, at et knivangreb på fem personer i rabbiners hjem var 'terrorisme på hjemmefronten'.

New Yorks guvernør siger, at et knivangreb på fem personer i en rabbiners hjem i delstaten New York sent lørdag var 'terrorisme på hjemmefronten'.

Under et besøg hos ofrene i Rockland County 48 kilometer nord for New York City, sagde guvernør Andrew Guomo, at 'dette er terrorisme, dette er terrorisme på hjemmefronten'.

»Der er tale om personer, som har til hensigt at forvolde store skader, vold mod mange mennesker, som kan udløse frygt ud fra race, hudfarve og baggrund, tilføjede han.

Myndighederne siger, at den formodede gerningsmand blev anholdt på Manhattan efter at være flygtet i bil fra rabbineren Chaim Rottenbergs hjem i den lille by Monsey. Men der er ikke offentliggjort flere oplysninger om den mistænkte.

Sårede er i kritisk tilstand

Ifølge Yossi Gestetner fra Det Ortodokse Jødiske Råd for Offentlige Anliggender havde gerningsmanden delvist tildækket sit ansigt med et tørklæde, da han knivstak de fem personer. To af de sårede er i kritisk tilstand.

Ifølge CBS News anvendte han en machete i overfaldet.

»En mørkhudet og maskeret mand begyndte pludselig at stikke folk ned midt under fejringen af en jødisk højtid«, hedder det.

»Gerningsmanden flygtede fra stedet, men han er i politiets varetægt på nuværende tidspunkt. Efterforskningen er stadig i gang«, skriver politiet.

Efter en række antisemitiske angreb

Ifølge nyhedsbureauet AP blev rabbinerens hjem brugt som synagoge. Et af rabbinerens børn er blandt de sårede.

Overfaldet fandt sted lørdag aften lokal tid.

Omkring en tredjedel af indbyggerne i Rockland County er jødiske - deriblandt mange ortodokse jøder, som lever i isolerede samfund.

Angrebet i rabbinerens hjem, hvor der var over et dusin mennesker til stede, kommer efter en række antisemitiske angreb i New York og andre byer.

»Had har intet at gøre her i vores by«, skriver borgmester Bill de Blasio på Twitter, hvor han kalder handlingen for et angreb på alle newyorkere.

Under nylige angreb har en bevæbnet mand dræbt en kvindelig rabbiner og såret tre andre personer under en jødisk gudstjeneste i Poway nær San Diego. Det skete i april i år.

Seks måneder forinden havde en bevæbnet mand dræbt 11 mennesker ved et masseskyder i en synagoge i Pittsburgh.

