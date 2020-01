Canadas premierminister: Iransk missil skød passagerfly med 176 om bord ned

Automatisk oplæsning Beta

Et ukrainsk fly, der onsdag styrtede ned i Iran med 176 passagerer om bord, blev skudt ned af et iransk missil.

Det siger Canadas premierminister, Justin Trudeau, på et pressemøde i den canadiske by Ottawa.

»Vi har efterretninger fra flere kilder - herunder vores allierede - der viser, at flyet blev skudt ned af Iran«, siger han torsdag aften dansk tid.

Han tilføjer, at flyet kan være blevet skudt ned ved en fejl.

Torsdag aften kommenter også den britiske premierminister, Boris Johnson, på de nye informationer.

»Vi har nu en del informationer, der viser at flyet blev skudt ned af et iransk jord til luft-missil. Det har muligvis været en fejl. Vi arbejder tæt sammen med Canada og vores internationale partnere, og der er behov for en dybdegående og gennemsigtig efterforskning«, siger premierministeren ifølge The Guardian.

Blandt de omkomne på flyet var 63 canadiske statsborgere. Herudover omkom 82 iranere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter døde i flystyrtet, der skete tæt på Irans hovedstad, Teheran.

Iran har måske skiftet holdning til de sorte bokse

Hidtil har Iran nægtet at udlevere de to sorte bokse fra styrtet, men på pressemødet sagde Justin Trudeau, efter en samtale med Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij, at Iran vil tillade ukrainske havarieksperter adgang til de sorte bokse.

Justin Trudeau ønskede ikke at udtale sig kategorisk om det fremtidige forhold mellem Canada og Iran, men understregede, at Canada vil have en troværdig og valid undersøgelse af hele forløbet, og at man ikke vil standse før alle oplysninger er tilvejebragt og ude i det åbne.

»Familierne til de omkomne og canadierne skal have svar på deres spørgsmål«, sagde han.

I timerne inden flystyrtet havde Iran gennemført et missilangreb mod to baser i Irak med mange amerikanske soldater. Den ene var luftbasen Al-Asad, hvor der var stationeret 133 danske soldater.

Det skete som gengældelse for USA’s drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag.

