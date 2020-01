Nu er Coronavirus nået til Europa: Første to tilfælde er spottet i Frankrig

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

To tilfælde af corona-virus er konstateret i Frankrig. Det er de første tilfælde i Europa.

Det bekræfter sundhedsminister Agnes Buzyn.

Det ene tilfælde er konstateret hos en patient, der er indlagt på et hospital i Paris. Det andet i Bordeaux i det sydvestlige Frankrig.

Corona-virusset stammer fra den kinesiske storby Wuhan.

Buzyn siger, at det er sandsynligt, at flere tilfælde vil komme til.

Corona-virusset stammer fra den kinesiske storby Wuhan.

En kvinde i 60'erne fra Chicago blev tidligere fredag konstateret som den anden smittede i USA.

Foreløbig er cirka 900 personer blevet smittet i Kina med virusset, og mindst 26 personer er døde. Der er ikke meldinger om dødsofre uden for Kina.

Epidemien er i gang med at folde sig ud

Virusset har fået alarmklokkerne til at ringe i mange lande. Men der er fortsat uenighed blandt eksperter om, hvor farligt det er, eller hvor meget det smitter fra menneske til menneske.

Bliver man ramt af virusset kan det føre til lungebetændelse, der i nogle tilfælde kan være dødeligt.

»Jeg ville råde til forsigtighed mod at hoppe på enhver forhastet konklusion om alvoren af dette, for epidemien er fortsat i gang med at folde sig ud«, siger lægen Julie Gerberding, der er topchef i medicinalfirmaet Merck and Co.

Jeg ville råde til forsigtighed mod at hoppe på enhver forhastet konklusion om alvoren af dette, for epidemien er fortsat i gang med at folde sig ud Julie Gerberding, læge og topchef i medicinalfirmaet Merck and Co

Hun ledte i 2003 de amerikanske sundhedsmyndigheders indsat over for SARS, der var et corona-virus, der også kom fra Kina.

Dengang døde op mod 800 mennesker af SARS i knap en snes lande.

Ritzau