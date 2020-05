Mand anholdt i sag om norsk milliardærfrues forsvinden Anholdt mand har relation til Tom Hagen og har ifølge politiet it- og kryptovalutakompetencer.

Politiet i Norge har anholdt en mand i 30-årsalderen i forbindelse med milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet, det skriver avisen VG.

Den anholdte mand har en relation til Tom Hagen. Politiet oplyser desuden, at manden har 'it- og kryptovalutakompetencer'.

Manden er sigtet for drab eller medvirken til drab. Den anholdtes advokat, Dag Svensson, oplyser til VG, at manden nægter sig skyldig.

Han blev anholdt få timer efter, at en domstol meddelte, at den ville have løsladt den 70-årige Hagen, som selv sidder varetægtsfængslet og er sigtet for drab eller medvirken til drab.

Denne afgørelse har anklagemyndigheden imidlertid anket til Norges højesteret.

Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd, blev anholdt i sagen i sidste uge. Hans hustru, Anne-Elisabeth, har været forsvundet siden efteråret 2018.

Hagens advokat forventer, at den drabsmistænkte milliardær vil blive løsladt fra varetægt i dag.

»Jeg vil tro, at højesteret har en afgørelse klar inden klokken 16 i eftermiddag«, siger advokaten Svein Holden.

Norges højeste domstol har blot meddelt, at den vil træffe en afgørelse så hurtigt som muligt.

Nægter sig skyldig

Norges pendant til landsretten besluttede torsdag, at den 70-årige skulle løslades på grund af mangelfuldt bevismateriale.

Tom Hagen har erklæret sig uskyldig og var uforstående over for sigtelsen. Han siger, at han ikke har noget at gøre med sin hustrus forsvinden.

Siden anholdelsen i sidste uge har Hagens hjem været spærret af, og politiet har foretaget omfattende undersøgelser.

Den norske avis Aftenposten skrev torsdag, at politiet har en video af en bil, der kører til ægteparrets bolig, kort tid før hun forsvandt. Denne video anses for at være central i efterforskningen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018 fra hjemmet i Lørenskog, og Tom Hagen kontaktede politiet samme dag, da han kom hjem. Politiet formodede, at hun blev bortført, da familien modtog et krav om løsesum på 67 millioner kroner i kryptovaluta.

ritzau