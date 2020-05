Demokraternes værste frygt: Trumps svigersøn sår tvivl, om præsidentvalget kan udskydes

Svigersønnen Jared Kushner, en af Trumps tætteste rådgivere, siger, at det ikke er sikkert, at valget bliver afholdt til november. Udtalelsen puster til frygten for, at Trump vil underminere valget. Men det er ikke Kushner, man skal frygte, siger valgforsker, der skitserer to andre skrækscenarier, der får ham til at ligge vågen om natten.