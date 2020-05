WHO: Pandemien lader Afrika slippe nådigt

En meget ung befolkning er årsagen til, at dødeligheden er lavere i Afrika end i Europa, vurderer FNs verdenssundhedsorganisation. Men faren er langt fra drevet over.

Det er næsten ikke til at tro. Normalt er det millioner af fattige i verdens fattigste lande i Afrika, der er allermest udsat for epidemier, naturkatastrofer og uendelige borgerkrige.

Men tilsyneladende udgør corona-pandemien en sjælden undtagelse.

»Spredningen af virus har ladet Afrika slippe billigere - indtil nu«. Den forsigtige og nærmest vantro optimisme skinnede igennem, da WHO’s regionale direktør for Afrika, Matshidiso Moeti sent fredag vurderede situationen på verdens fattigste kontinent.

Anledningen var trist nok, Afrika har nu rundet 100.000 smittede, men sammenlignet med resten af verden er det faktisk et godt tegn. 3.100 er døde af sygdommen i Afrika.Da Europa havde 100.000 smittede var 4.100 døde.

»Det er muligt, at vi nu ser fordelene ved vores unge befolkning, det kan være forklaringen på den lavere dødelighed«, sagde Matshidiso Moeti. Covid 19 er særligt farlig for ældre mennesker, og Afrika har en meget ung befolkning. Hele 60 procent af indbyggerne er under 25 år gamle.

På den anden side er den almene helbredstilstand dårligere i Afrika end i de fleste andre lande. Malaria, dårlig ernæring og et sundhedssystem, der lader banale infektioner og sår vokse til livstruende situationer burde bane vejen for fatale følger for dem, der også rammes af pandemien.

Nedlukning koster dyrt

Men sådan er det ikke gået i pandemiens første måneder. WHO erkender, at antallet af test er langt mindre i de afrikanske lande, og rapporteringssystemerne har formentlig store huller. Men overordnet er det ikke gået så galt som frygtet.

Og det er ikke kun dødeligheden af sygdommen, der er anderledes. Udviklingen i antallet af smittede har også - med forbehold for ringere statistisk materiale - fulgt et andet og mindre hæsblæsende tempo end f.eks. i Europa, USA og Sydamerika.

Trods forsigtig optimisme er WHOs eksperter fortsat bekymrede for pandemiens videre togt gennem Afrika. Svage sundhedssystemer og notorisk mangel på beskyttelsesudstyr udgør en stor risiko. En risiko der stiger i takt med at skrappe restriktioner og forbud gradvist bliver lempet i de fleste lande.

»Der er risiko for, at smitten vil brede sig betydeligt. Derfor er det afgørende, at regeringerne fortsat er parate til hurtigt at justere reglerne, så de svarer til den aktuelle udvikling og smitterisikoen«, skriver WHO i sin introduktion til rapporten fra Afrika.

Hvis pandemien virkelig lader kontinentet slippe relativt nådigt, vil det betyde, at man for alvor kan tale om, at her er et sted, hvor kuren mod sygdommen kan vise sig at være farligere end sygdommen selv.

Under ebola-epidemierne har det vist sig, at langt flere døde af banale sygdomme som mæslinger og malaria end af ebola. Dels fordi sundhedssystemerne blev overbelastet, dels fordi folk holdt sig væk af frygt for at blive smittet. Nedlukningen af de afrikanske samfund betyder også, at dagligdagen for millioner af fattige bønder og en stor del af bybefolkningen, der lever fra dag til dag, er blevet endnu vanskeligere at komme igennem.