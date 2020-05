Cykelrevolutionen er i gang i Storbritannien

Automatisk oplæsning

Hvad rimer på corona, godt vejr, plads på vejene og mere fritid? Spørger man mange briter er svaret: En ny cykel.

Ifølge The Guardian har cykelbranchen i Storbritannien oplevet et sandt wirtschaftswunder i de seneste måneder. Landets cykelhandlere betragtes som betydningsfulde butikker og har haft tilladelse til at holde åbent under hele corona-pandemien.

Og det virker: »Det har været den travleste tid i mine 27 år i branchen«, forklarer en lettere forpustet Andy Rackstraw. De ansatte i hans butik, Saddle Safari i Buckinghamshire godt en times kørsel (i bil, red.) nordvest for London har arbejdet i treholdsskift for at følge med i bestillingerne.

Salget er tredoblet, og lige nu venter omkring 300 utålmodige cykelister på at få repareret deres cykel.

Lignende billede på østkysten

En anden cykelhandler i Hull på den britiske østkyst fortæller, at mange mennesker har brugt corona-tiden og måske frygten for at køre i bus og tog til at finde den gamle cykel frem fra gemmerne.

»De har simpelthen været inde at rode rundt i den bagerste del af garagen«, siger Steve Pettitt til den britiske avis.

I modsætning til normalen er det ikke midaldrende, motionsfikserede mænd i stramtsiddende cykeltøj, der er de mest ivrige kunder. Kvinder og unge under 25 år har også fået øjnene op for cyklens lyksaligheder. Det betyder, at stjernedyre kulfibercykler er overhalet af mere fornuftige og prisbillige cykler. Det ældre publikum har ifølge den euforiske branche valgt at kaste kærligheden på elcykler, der også triller hastigt ud på vejene.

Spørgsmålet er så, hvordan det går, når hverdagen i Storbritannien finder et mere normalt leje med regnvejr, mindre virus, masser af trafik og få cykelstier?

Måske klarer cykelbranchen også den modvind. Den britiske regering har planlagt at investere to milliarder pund for at fremme gang og cykelisme i det britiske transportsystem. Og Transport for London vil åbne flere rene cykelgader og bygge cykelbroer over Themsen for at aflaste Londons offentlige transportsystem.