Joe Biden viser sig offentligt for første gang i to måneder Demokraternes sandsynlige præsidentkandidat mindes USA's faldne i krig. Trump gør det samme uden mundbind.

Joe Biden, der med stor sandsynlighed bliver demokraternes præsidentkandidat i USA, har mandag vist sig offentligt efter to måneders isolation under coronakrisen.

Iført sorte mundbind lagde han og konen Jill en krans for amerikanere faldet i krig.

»Tak for jeres tjeneste«, sagde den tidligere vicepræsident til en tilhører, efter at han og hans kone, Jill, havde vist deres respekt ved et mindesmærke for krigsveteraner i New Castle i delstaten Delaware.

Det skriver avisen New York Times.

Biden viste sig sidst offentligt 15. marts, da han deltog i en debat med rivalen senator Bernie Sanders. Det skete i et tv-studie uden tilskuere for ikke at risikere smitte med coronavirus.

Sanders trak sig kort efter ud af det demokratiske opgør. Det efterlod Biden alene tilbage som partiets kandidat. Han ventes officielt at blive udpeget som Det Demokratiske Partis præsidentkandidat på et partikonvent i sommer.

Siden har den 77-årige Biden holdt sig isoleret i sit hjem i Wilmington i Delaware og fulgt de regler, som landets sundhedsmyndigheder har opstillet for at bekæmpe coronakrisen.

Han bar mandag et sort mundbind. Det stod i kontrast til præsident Donald Trump, der i forbindelse med en helligdag for de væbnede styrker var mødt op på krigskirkegården Arlington ikke langt fra Det Hvide Hus.

Vanen tro viste Trump sig uden mundbind, selv om det amerikanske center for sygdomsbekæmpelse, CDC, har opfordret alle amerikanere til at bruge det.

I et tweet truede Trump tidligere mandag med at flytte republikanernes planlagte partikonvent i delstaten North Carolina.

Trump skrev, at han 'øjeblikkeligt' vil have en garanti fra statens demokratiske guvernør: At partiet kan samle tusindvis af deltagere til arrangementet i august.

