Danmark er med i bekymret erklæring til USA Danmark udtaler sig nu sammen med EU-lande i sikkerhedspolitisk samarbejdsorganisation om urolighederne i USA.

Danmark tilslutter sig en fælleserklæring med en bred kreds af EU-lande om urolighederne i USA, efter den 46-årige sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse.

I erklæringen udtrykker man sympati for George Floyds familie. Landene regner med, at USA's myndigheder vil give de sigtede betjente en retfærdig rettergang, lyder det.

Men samtidig betragter man med bekymring angreb fra politi og demonstranter på journalister og pressefolk.

»Vi er bekymrede over episoder og angreb fra politi og demonstranter imod journalister og pressearbejdere, der dækker protesterne på tværs af USA, de seneste dage, står der«.

Det er OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, der er afsender på erklæringen. Situationen er torsdag blevet drøftet.

I et skriftligt svar siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det er det rigtige forum at give en erklæring til USA i.

»Jeg er glad for, at der torsdag i OSCE var anledning til at drøfte den bekymrende situation i USA. Det er det rigtige forum, fordi vi i netop i OSCE drøfter sikkerhed og samarbejde baseret på fælles principper, forpligtelser og fundamentale rettigheder, såsom retten til at demonstrere fredeligt og beskyttelse af pressen«.

»Erklæringen udtrykte også tillid til, at de amerikanske myndigheder vil sørge for at opretholde retssikkerheden«, skriver Jeppe Kofod.

Enhedslisten har stillet spørgsmål til ministeren omkring behandlingen af de amerikanske myndigheders behandling af journalister under urolighederne.

Det skete, efter at et tv-hold fra det amerikanske medie CNN blev anholdt.

I Tyskland har forbundskansler Angela Merkel kommenteret urolighederne. Det samme har premierminister Boris Johnson i Storbritannien.

