Demonstranter hugger hovedet af Columbus-statue i Boston Statuer, der glorificerer Christopher Colombus, er kommet i fokus under Black Lives Matter-protester.

En statue af Christopher Columbus i den amerikanske by Boston har fået hugget hoved af.

Det oplyser byens politi onsdag. Politiet havde forinden modtaget opkald fra borgere med krav om at fjerne statuen, da den 'minder om koloniseringen og slaveri' i USA.

Christopher Columbus var en italiensk-født opdagelsesrejsende i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet.

Han var længe hyldet i skolebøger for at være 'Opdageren af USA'. Han betragtes dog samtidigt af mange som årsagen til begyndelsen på folkedrab mod de oprindelige folk i landet.

Også i byen Richmond, Virginia, er en Colombus-statue blevet vandaliseret, skriver lokale medier.

Har været kontroversiel i årevis

Hændelserne er sket i forbindelse med, at demonstranter over hele USA protesterer mod blandt andet raceforskelle under sloganet Black Lives Matter.

Protesterne, der begyndte i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt, har udviklet sig til også at handle om krav til at fjerne monumenter i USA, der er forbundet med racisme.

Statuen - som står på en sokkel i hjertet af Boston - har været kontroversiel i årevis, ligesom andre Columbus-statuer over hele USA, og er blevet hærget tidligere.

Der er ingen anholdte i Boston efter hærværket, melder politiet.

Fordømmer halshugningen

Bostons borgmester, Marty Walsh, fordømmer halshugningen af statuen. Men siger, at den vil blive fjernet onsdag og herefter vil der tages beslutning om dens fremtid.

I Virginia brugte demonstranter et reb for at trække den knap 2,5 meter høje statue ned og derefter dumpe den i en nærliggende sø.

En lignende episode udspillede sig søndag i den britiske havneby Bristol, hvor demonstranter væltede en statue af en slavehandler og smed den i vandet.

Statuen forestillede Edward Colston, der var fremtrædende i handlen med omkring 80.000 mænd, kvinder og børn, som blev tvunget fra Afrika til Amerika i 1600- og 1700-tallet.

