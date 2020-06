Tysk topchef anholdt - der mangler 14 milliarder Wirecard mangler 14 milliarder kroner, som skulle stå i to banker i Filippinerne. Det har de dog afvist.

Den netop afgåede topchef for tyske Wirecard - Markus Braun - der er involveret i en sag om et manglende milliardbeløb, er blevet anholdt.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Markus Braun forlod i sidste uge omgående selskabet, der laver betalingsløsninger til blandt andet netoverførsler. Han mistænkes nu for markedsmanipulation ifølge AFP.

Hans afgang kom, efter en tumultarisk uge hvor selskabets revisionsfirma fandt flere problematiske punkter i en gennemgang af selskabets finanser.

Der var blandt andet stor usikkerhed om kontantbeholdninger på konti hos tredjeparter.

Selskabet står med et hul i kassen på et beløb på 1,9 milliarder euro, hvad der svarer til 14 milliarder kroner.

Pengene skulle ifølge Wirecards ledelse stå i to banker i Filippinerne - BDO Unibank, som er Filippinernes største bank, og The Bank of the Philippine Islands.

Det afviste bankerne dog fredag ifølge mediet Bloomberg News.

Mandag kunne selskabet så fortælle, at de manglende milliarder efter al sandsynlighed aldrig har eksisteret.

Det skete, samme dag som Financial Times kunne fortælle, at penge aldrig var kommet ind i landet ifølge den filippinske centralbankchef.

Markus Braun er ifølge nyhedsbureauet Reuters mistænkt for at pumpe selskabets tal op for at få det til at fremstå mere attraktivt for investorer og kunder.

Han meldte sig selv mandag aften. En dommer vil tirsdag tage stilling til, om han fortsat skal være tilbageholdt.

Ifølge dpa undersøges tre andre ansatte i selskabet også i sagen.

Wirecard-aktien har været i frit fald på børsen i Tyskland oven på den seneste tids tumult.

Aktien faldt tæt på 88 procent i værdi fra onsdag til prisen mandag aften.

Tirsdag morgen stiger den dog en smule trods anholdelsen.

Wirecard har efter Markus Brauns afgang midlertidigt udpeget James Freis som midlertidig direktør.

ritzau