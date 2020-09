Biden var ikke dement i nat. Og Trumps strategi mislykkedes

Senil. Sleepy. Dement. Og med et behov for at dope sig for at klare sig godt igennem debatten.

I månedsvis har præsident Trump malet et billede af den 77-årige Joe Biden som aldrende pensionist, der var mere på vej mod et slumretæppe og en kop varm kakao end mod verdens vigtigste job i Det Hvide Hus.

Men efter halvanden times kaotisk debat i Ohio fuld af ukvemsord og afbrydelser fra begge parter stod det klart, at en kampklar Joe Biden ikke er så sleepy, som Trump påstår.