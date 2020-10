Hviderussisk oppositionsleder: »Vi kan og skal ikke vælge mellem EU og Rusland«

Fredag er det 54 dage siden, at Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, vandt et omstridt præsidentvalg og dermed forlængede sin position som ’Europas sidste diktator’ gennem nu 26 år. Det er 54 dage siden, at hundredtusinder af hviderussere gik på gaden i en folkeopstand, som styret lige siden har forsøgt at slå ned med vold, fængslinger, tortur og voldtægt af fredelige demonstranter.

I de 54 dage har livet ændret sig for det hviderussiske folk. Almindelige mennesker har mistet deres job, fordi de har ytret deres mening. Familiemedlemmer er blevet anholdt på åben gade uden åbenbar grund. Flere har set sig nødsaget til at flygte ud af landet, fordi de frygter for deres sikkerhed.

Og så alligevel taler en af dem, der står i spidsen for opstanden mod Lukasjenko, om et nyt Hviderusland, en ny begyndelse.