EU-parlamentet vil have 39 milliarder euro ekstra, men fik klar besked fra Merkel og Macron

Det er et mærkeligt topmøde, der udspiller sig i Bruxelles i disse dage. Da statsminister Mette Frederiksen (S), landede i Bruxelles militære lufthavn, lagde hun ikke skjul på, at mødet sagtens kunne have været holdt som en videokonference, så hun og de andre statschefer kunne være blevet hjemme. Og mødet var knap gået i gang, før EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen måtte gå. En af hendes nære medarbejdere var blevet testet positiv for covid-19, så von der Leyen gik i isolation.

Dagsordenen er ellers voluminøs nok: Der står Brexit, der står klima og der står Afrika, herunder migration. Men enten er aftalerne ikke færdige, som det fremtidige forhold til Storbritannien efter Brexit, eller også er det for tidligt at beslutte noget endnu. Som på klima, hvor en række lande, heriblandt Danmark, opfordrer til, at EU mindst skal reducere CO 2 -udslippet med 55 procent i 2030. Men det skal først besluttes til december.

Til gengæld er det emne, som lige nu er det mest højspændte i Bruxelles, ikke med på mødet som andet end blind makker. Nemlig som en del af formalia. Det kommer op her til morgen, når kansler Angela Merkel som EU-formand giver en orientering. Og det var på bordet torsdag i den ordveksling, topmøder altid har med EU-parlamentets formand. Det plejer at være en seance, hvor formanden kommer ind, holder sin tale, der nikkes, og så går formanden ud igen.