Svetlana Tikhanovskaja besøgte Politiken og talte Hvideruslands diktator midt imod: De kan bruge tortur til at bringe hele landet til tavshed. Men de kan ikke vinde vores hjerter og sjæle

Deres excellencer, mine damer og herrer

Det er en særlig ære for mig at modtage Politikens Frihedspris. Prisen tilhører alle hviderussere, kvinder, mænd, studerende og pensionister, der hver eneste dag udviser et utroligt heltemod og tapperhed i kampen for deres rettigheder og friheder.

Prisen tilhører også to andre beundringsværdige og stærke kvinder, Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkala, der er blevet symbolet på forandring for hviderusserne.