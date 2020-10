Professor er langtfra entydigt begejstret for timingen: Ny bog viser Muhammeds mange ansigter

På sin vis kunne timingen ikke være bedre. En decideret drøm set med et pr-blik. At udgive et storstilet værk om profeten Muhammed og de mange kontroverser om islams legendariske grundlægger netop som debatten om Jyllands-Postens berømte og berygtede Muhammed-tegninger atter eksploderer, fordi en stakkels skolelærer i Frankrig bliver halshugget for at formaste sig til at vise tegningerne til eleverne.

Alligevel er Jakob Skovgaard-Petersen langtfra entydigt begejstret, da han træder ind på cafeen på det indre Frederiksberg, hvor jeg har sat ham stævne for at tale om hans bog ’Muslimernes Muhammed – og alle andres’, der udkommer på fredag.

Blå bog Jakob Skovgaard-Petersen Professor i islam og den arabiske verden på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Født i 1963. Forsker i præmoderne og moderne islam, muslimske lærde og intellektuelle, religion og politik i den arabiske verden, muslimske sekter, islamisk lov og islam i arabiske medier. Fra 2005 til 2008 var han direktør i Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo.

»Det er et bestialsk mord, som intet godt vil gøre for Frankrig eller Europa. Det er selvfølgelig det afgørende. Men det var bestemt ikke planlagt, at bogen skulle komme midt i endnu en Muhammed-krise, og jeg kan godt blive bekymret for, at tyrkiske eller arabiske medier vælger at implicere min bog for at sætte yderligere fut i bålet og inddrage det Danmark, de i forvejen har et horn i siden på. Bogen rummer jo en del afbildninger af Muhammad, ikke for at genere muslimer, men for at illustrere nogle af de forskellige temaer i tolkningen af Muhammad, jeg tager op«, siger Jakob Skovgaard-Petersen.

»Herhjemme kan jeg også lidt frygte, at al opmærksomheden nok kommer til at samle sig om, hvad jeg skriver om tegningesagen. Og det vil været en skam. For der står mange andre ting i kapitlerne forinden, som man ikke kan læse andre steder«, siger Skovgaard-Petersen.

Til daglig er Jakob Skovgaard-Petersen professor i islamiske studier ved Københavns Universitet. Han har arbejdet direkte på bogen i omkring to år, men mange af delene baserer sig på hans forskning og undervisning. Han har også vidnet i flere af de større retssager om terror i nyere tid. Som oftest for at forklare referencer til bestemte begivenheder i Muhammeds liv.

Når det gælder den aktuelle tragiske sag om skolelæreren Samuel Paty, der blev dræbt i Frankrig for et par uger siden, er Skovgaard-Petersen imidlertid også kritisk over for den måde, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tacklet sagen på.

Illustration: fra bogen Muhammeds mirakuløse rejse til himlen via Jerusalem er en af de mest berømte historier om profeten. Her med træk fra såvel ældre islamisk som europæisk kunst. Det elskede motiv fra miniaturer i bøger er nu overført til plakatkunst, Teheran ca. 1950.

»Jeg synes, at han – Macron – forværrede det ved at tale om angrebet som noget, ’islam’ har gjort. Det står i skarp kontrast til den måde, præsident George W. Bush talte på i USA efter terrorangrebet 11. september. Det angreb var selvsagt meget mere alvorligt og blodigt, men Bush gjorde meget ud af, at det intet havde med almindelige amerikanske muslimer at gøre. Jeg synes, det er uklogt af Macron at kalde det et udtryk for ’islams krise’, for derved både skræmmer han franske muslimer og kommer til at invitere andre muslimer ind i en konfrontation. Han går på en måde i terroristernes fælde. Deres mål er netop at sætte muslimerne op mod resten af verden – især Vesten. Derfor gælder det om – sådan som Bush gjorde – at isolere terroristerne og ikke gøre dem til en del af en større gruppe«.

Under normale omstændigheder ville interviewet selvsagt være startet et andet sted, men nu har tegningerne – igen, igen – presset sig i forgrunden. Den famøse tegning af Muhammed med en bombe i turbanen har du selv taget med som illustration i bogen. Er det noget, der bekymrer dig nu?

En af de centrale pointer – og grunde til at skrive bogen – er netop at vise, at profeten er blevet set på utrolig mange måder og i mange forskellige former for kontekst op gennem historien

»Nej, jeg synes hele tiden, at det var oplagt at trykke tegningen. Bogen hedder ’Muslimernes Muhammed – og alle andres’ og en af de centrale pointer – og grunde til at skrive bogen – er netop at vise, at profeten er blevet set på utrolig mange måder og i mange forskellige former for kontekst op gennem historien. Så ikke at vise den tegning af ham, der har vakt allermest debat, fordomme og kontroverser, synes jeg ville have været meget forkert«.

Skovgaard-Petersen er en høflig og diplomatisk mand – og dertil medlem af bestyrelsen for JP-Politikens Hus – så han har ikke kommentarer til, om medierne gør ret eller uret i at bringe eller ikke bringe Muhammed-tegningerne. Men hans egen holdning til sagen er klar.

»Som jeg skriver i bogen, synes jeg bestemt, at tegningen – og de andre tegninger – skal trykkes og vises fra tid til anden, når det er relevant. Ikke som et statement, men som en illustration af en nyhedsudvikling. Det var sådan, Tøger Seidenfaden (Politikens ansvarshavende chefredaktør under Muhammed-krisen, red.) gjorde det oprindelig. Han var imod Jyllands-Postens stunt, men bragte tegningerne for at illustrere, hvad debatten handlede om. Det var den rigtige måde, synes jeg«.

»Tilsvarende i skolerne. Det er efter min mening en oplagt ting at vise tegningerne, når man har undervisning om det. Men jeg synes bestemt ikke, at man skal have pligt til det. Som underviser synes jeg, at det må være op til lærerne i den enkelte situation at vurdere, hvordan de bedst behandler et emne. Det er også en frihed, vi skal forsvare«.

Muhammed har levet

Muhammed-tegningerne og debatten om dem bliver hurtigt en slags mentalt sort hul, et tema, som opsluger al tid, energi og nuancer. Så inden al tiden går med at drøfte de nu 15 år gamle tegninger, går vi videre til bogens egentlige tema: profeten Muhammed. Hvad vi ved om ham, hvem han var, og hvordan har synet på ham ændret sig gennem tiden.

Så hvem var Muhammed egentlig? Er man en lille smule orienteret om islam, ved man måske, at Muhammed var en købmand i Mekka, der i begyndelsen af 600-tallet begyndte at få åbenbaringer. Hans første kone var den allerførste muslim, og derfra voksede menigheden stille og roligt. Efter nogle år flygtede Muhammed og hans tilhængere til Medina og vendte så 10 år senere tilbage i triumf til Mekka. Kort efter, i år 632, døde Muhammed så bogstavelig talt i skødet på sin purunge barnebrud, Aisha. En verdensreligion med i dag næsten 2 milliarder følgere var født.

Illustration: fra bogen Den franske Ètienne Dinet (1861-1929) malede orientalske billeder i Fransk Algeriet. Han konverterede til islam og som flere andre af hans billeder fokuserer dette på muslimsk fromhed. Samtidig ledsages det af en tekst, der beskriver Muhammads udseende, samt at han også optrådte som imam.

Er man muslim eller særlig interesseret, ved man formentlig meget mere om profeten. Så ved man måske, at Muhammed var en mand af middel højde, med tætte øjenbryn og kulsort hår. Han havde et modermærke som et dueæg mellem skuldrene, elskede heste og børn og havde kolde hænder, men et hyppigt smil. Sådan beskrives han i den muslimske overlevering og tradition. Tager man på besøg i Istanbul, kan man endda se hans skæghår og andet godt udstillet i små montrer.

Men hvor meget af det er rent faktisk rigtigt – og hvor meget er fri fantasi og opspind?

»Det er umuligt at vide. Den første reelle muslimske biografi om Muhammed, der er bevaret, er skrevet af den irakisk-egyptiske Ibn Hisham i begyndelsen af 800-tallet. Altså hen ved 200 år efter at Muhammed døde. Det svarer lidt til, at den første biografi om Napoleon blev skrevet i dag. Det ville jo være svært at vide, hvor sand den egentlig var«, siger Jakob Skovgaard-Petersen.

Det svarer lidt til, at den første biografi om Napoleon blev skrevet i dag. Det ville jo være svært at vide, hvor sand den egentlig var

Så hvad ved vi helt præcis om Muhammed? Ikke ret meget og ingen detaljer. Men der er stor debat om det.

»I Vesten har forskere længe ment, at fordi der gik så lang tid og blev overleveret og broderet så meget, er det umådelig svært at vide ret meget med sikkerhed om Muhammed. Muslimske lærde har altid anerkendt, at der cirkulerede mange citater af Muhammad, som ikke var autentiske. Men de mener, at man kan verificere en overlevering ved omhyggeligt at se på den kæde af mænd, der har overleveret det enkelte citat. Så de forsker meget i overleveringskædens enkelte led, og hvad vi i øvrigt ved om disse mænd. Men kan man fæste lid til disse overleveringskæder? De kan jo også været opdigtet af kyndige personer«.

Lidt konkret viden har vi dog ifølge Skovgaard-Petersen, og det har vi overraskende nok ikke mindst en dansk forsker at takke for:

»I de seneste 30 år er der kommet meget mere fokus på ikkemuslimske kilder. Det var Patricia Crone (dansk islamforsker, der døde i 2015, red.), der sammen med Michael Cook i slutningen af 1970’erne fandt på at se på, hvad man kunne uddrage om Muhammed baseret alene ud fra ikkeislamiske kilder. Det er siden blevet sit eget forskningsfelt«.

Illustration: fra bogen Ifølge islam er Muhammed den sidste profet. Her ses han med en af forgængerne, Jesus.

Og ifølge de kilder – som altså helt entydigt ikke er muslimsk propaganda eller muslimske teologiske anekdoter – bliver det klart, at Muhammed har levet, og at han var leder af en ny monoteistisk religion, der så sig selv som en slags videreførelse af Abrahams religioner, jødedommen og kristendommen. Alt tyder også på, at han døde omkring 630’erne, det passer nogenlunde med de kristne overleveringer.

Men alle detaljer omkring hans liv, hans krige, hans ægteskaber – det ved vi ifølge Skovgaard-Petersen reelt intet om.

»Det betyder jo ikke, at det alt sammen er løgn, bare at det er umuligt at vide«, siger han.

Ligesom der er mange Muhammeder, er der jo mange slags muslimer

Hvis jeg var muslim, ville jeg så ikke mene, at det, du sidder og siger, er blasfemisk? At profetens liv og gerninger er indiskutable?

»Det kommer i høj grad an på, hvad du var for en slags muslim. Nogle muslimer ville helt sikkert blive stødt, men ligesom der er mange Muhammeder, er der jo mange slags muslimer. Nogle studerer dette for at gendrive det, men der er også muslimske forskere, som mener, at det er interessant og vigtigt«.

Profeten på farten

Som Jakob Skovgaard-Petersen ser det, er det interessante ved Muhammed ikke, hvem han oprindelig var, men hvem han sidenhen blev.