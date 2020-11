USA's ambassadør i Danmark: Valget må gå om i delstater med klar korruption

Fra torsdag midt på dagen til fredag midt på dagen har den amerikanske ambassadør i København, Carla Sands, på Twitter retweetet 35 opslag, der alle har det til fælles, at de hævder, at der er foregået svindel i forbindelse med det amerikanske valg.

Ifølge et af de mange retweetede tweets har 14.000 af de afdøde med coronavirus deltaget i valget i Wayne County i Detroit, Michigan – en stat, Biden har vundet. Et andet tweet viser filmoptagelser af mænd, der ikke er uniformerede, som afleverer valgurner i Michigan, et tredje viser en mand, der tilsyneladende smider en stemmeseddel i skraldespanden, mens et fjerde tweet fortæller, at stemmesedler fra militærfolk, der typisk stemmer republikansk, er forsvundet i Georgia, og et femte siger, at Facebook censurer kampagnen Stop the Seal, der netop fremfører påstande som disse.

Langt de fleste tweets har Carla Sands retweetet uden kommentarer, men hun skriver: