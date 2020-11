EU straffer Hvideruslands Lukasjenko med sanktioner

Automatisk oplæsning

EU har som følge af den fortsatte undertrykkelse af demokratibevægelsen i Hviderusland indført sanktioner mod præsident Aleksandr Lukasjenko.

Sanktionerne er fredag trådt i kraft mod den 66-årige præsident. Det fremgår af en officiel bekendtgørelse, skriver nyhedsbureauet dpa.

Yderligere 14 hviderussiske embedsfolk rammes af sanktionerne.

Der er tale om indefrysning af værdier i Europa og et rejseforbud.

Det er blevet en realitet, efter der blev skabt enighed tidligere på ugen mellem EU's ambassadører.

Den formelle beslutning om at ramme Lukasjenko med sanktioner blev truffet på et møde mellem EU's udenrigsministre 12. oktober.

Men de undlod ved den lejlighed straks at føje Lukasjenko til listen over hviderussere, der skulle være omfattet af sanktionerne.

Lukasjenkos søn og nationale sikkerhedsrådgiver Viktor er blandt de hviderussiske topfolk, der fredag rammes af de nye sanktioner.

Canada har fredag også tilsluttet sig EU's sanktioner, skriver Reuters.

Der har siden præsidentvalget i Hviderusland 9. august været store demonstrationer mod regimet.

Efter valget blev Lukasjenko udråbt som vinder med cirka 80 procent af stemmerne. Omvendt fik oppositionens ledende kandidat kun godt 10 procent.

EU anser det for grov valgsvindel og vil ikke længere anerkende Lukasjenko som præsident.

Flere medlemslande har tidligere givet udtryk for, at EU har været for sløv til at vedtage sanktioner mod hviderussiske topfolk.

Det udsprang i første omgang af et veto fra Cypern mod sanktioner.

Cypern krævede en anden regional sag ordnet først. Nemlig Tyrkiet og retten til havområder i den østlige del af Middelhavet. Ellers ville Cypern ikke gå med til sanktioner.

Denne taktik tog statsminister Mette Frederiksen (S) skarpt afstand fra. Hun kaldte det cypriotisk 'gidseltagning'.

ritzau