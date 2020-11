EU-kommissær vil følge den danske minksag nøje

Hvad er det, der sker med de danske mink?«, stod der i den sms, der tikkede ind fra en EU-diplomat i Bruxelles.

Sagen om nedslagtningen af de danske mink har virkelig vakt opsigt ude i Europa, og historien om, at nedslagtningen skete uden lovhjemmel, er i den grad blevet bemærket i EU-hovedkvarteret. Det viste sms’en, og det var også det, EU-kommissær Didier Reynders, som er ansvarlig for retsstaten i EU, torsdag fortalte til Politiken.

»Generelt har det været nødvendigt for medlemslandene at tage ekstraordinære og øjeblikkelige beslutninger under pandemien. Men for alle beslutninger gælder det, at de skal være nødvendige, forholdsmæssige, og at de skal være inden for lovens rammer«, lød det fra kommissær Reynders.