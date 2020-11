Oprustning mod voksende vaccine-skepsis: Tech-giganter og myndigheder arbejder højst usædvanligt sammen for at bekæmpe misinformation

Politikens journalist Peter Jørgensen skulle bare have et par billige høretelefoner på Wish.com, men endte med at bestille 54 pakker. I dag fortæller han, hvorfor du så nemt kommer til at købe ting, du ikke har brug for. Og om man kan stole på en hjemmeside, der sælger et dino-kostume for 4 kroner?