Norsk by blev offer for, at jorden blev flydende som grød

Natten til onsdag blev den lille by Ask 40 km nordøst for Oslo ramt af et mudderskred, der rev mange huse med sig ned i et enormt hul. 10 af beboerne savnes stadig, men ingen omkomne er fundet.

Redningsarbejdet er besværliggjort af, at grunden under byen er blevet flydende af kvikler. Dermed er der stadig risiko for flere skred, så man ikke kan komme ned i ’rød zone’, nede i hullet på 700 gange 300 meter. Derudover har politiet evakueret store dele af byen, som også kan risikere at skride.

Kvikleret opstår, fordi byen Ask er bygget på hævet havbund, der rejste sig i 10.000 år siden, da isen forsvandt. Skred sker, når saltet fra havvand vaskes ud af nedbør og grundvand.