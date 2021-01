Lincoln, Roosevelt og Kennedy satte standarden for præsidentens indsættelsestale – men kun få har nået de højder

Meget vil være anderledes, når Joe Biden og Kamala Harris onsdag bliver taget i ed som Amerikas nye ledere.

Den afgående vil ikke være til stede som led i sin politiske protest, coronavirussen hindrer folkemængden i at stå foran kongresbygningen, og en jernring af militær og politi vil være på vagt for at hindre en gentagelse af sidste uges stormløb på Capitol Hill. Men to ting bliver der ikke rørt ved: edsaflæggelsen og indsættelsestalen.

Edsaflæggelsen er et øjebliks højtidelig erklæring om, at den nye præsident vil respektere forfatningen – hvilket den afgående bliver beskyldt for ikke at have gjort.