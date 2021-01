USA's nye ansigt udadtil optræder på et af de mest berømte fotografier fra Obamas præsidentperiode

To kommentarer er gået igen, siden diplomaten Antony Blinken blev nomineret til posten som amerikansk udenrigsminister 23. november sidste år: Han er en ven af Europa, og han er en erfaren og driftssikker diplomat.

Han kender alle diplomatiets krinkelkroge, og i modsætning til de udenrigspolitiske rådgivere omkring tidligere præsident Donald Trump overholder han skrevne og uskrevne regler.

»Alene udnævnelsen af Antony Blinken vil fremme forholdet til USA, selv om han selvfølgelig først og fremmest vil varetage amerikanske interesser, ligesom vi vil arbejde for franske og europæiske. Og de er ikke altid sammenfaldende«, lyder det fra en fransk diplomat, som har flere års erfaring med forholdet til USA.

Han kender den 58-årige Antony Blinken som en mand, det er let at kommunikere med, og som ikke undlader en lejlighed til at hylde internationalt samarbejde. Men det skal ske under amerikansk leadership og med allierede, som forstår og accepterer USA’s rolle som den demokratiske verdens absolut ledende kraft.

Det giver allerede anledning til hævede øjenbryn i visse kredse i Paris. Men måske vil det hjælpe – og her kommer vi til den anden gennemgående kommentar om den nye udenrigsminister – at han har et indgående kendskab til Europa og især til Frankrig, og at han ikke vil tumle rundt som ’den grimme amerikaner’ i det internationale diplomatis glashus.