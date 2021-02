Engelske fodboldspillere er dødtrætte af at blive svinet til og kræver handling

Da George Floyd i maj sidste år døde med en hvid politimands knæ i nakken i den amerikanske storby Minneapolis, udbrød der spontane protester mod racisme verden over. Sportsfolk satte et knæ i jorden inden deres kampe i tavs sympati. Her ni måneder senere knæler fodboldspillerne i verdens bedste fodboldliga stadig uge efter uge.

Knæet er for længst blevet en del af fodboldenglands protest mod racismen på sociale medier, der synes at blive værre og værre. Fodboldspillerne vil ikke finde sig i det mere og er frustrerede over manglende fremskridt. De bakkes op af deres klubber, managere og forbund, og de kræver handling af både politikerne og de store techselskaber. Engelsk fodbold med de mange penge og den tunge hooliganhistorie er blevet en ny tids bannerfører i hele samfundets kamp mod et mindretals had og racisme.

De seneste uger er blandt mange andre Manchester United-stjernerne Marcus Rashford, Axel Tuanzebe og Anthony Martial blevet racistisk forulempet efter tabte og uafgjorte kampe. Tuanzebes hustru, Melanie, er blevet truet på livet. Marcus Rashford kaldte det på Twitter »menneskeheden og sociale medier, når de er værst«.