Lilibelle blev 14 år: Teenagebander myrder rivaler fra andre bander i stadigt flere og voldsommere opgør

Lilibelle Galazzo på 14 år blev tirsdag offer for en af de bander, hun selv tilhørte.

Hun fik en kniv i maven, da hun forsøgte at lægge sig imellem sine kammerater fra Dourdan uden for Paris, som havde udfordret deres modstandere fra en nærtliggende by til et af de opgør, som plager Paris og hele Paris-regionen som en mare.

Bandemedlemmerne på 12-18 år var udstyrede med knive, baseballkøller, jernstænger, cykelkæder samt mobiltelefoner til optagelse af kampen, som fandt sted på neutral grund mellem de to byer.

Den blev afbrudt, da Lilibelle faldt blødende til jorden. To andre lå også udstrakt på jorden, mens gerningsmændene flygtede over hals og hoved. De blev anholdt kort tid efter.