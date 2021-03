Forfatter og historiker gør status over pandemien: Coronaåret har fremhævet den afgørende rolle, som mange lavtlønnede jobs spiller i at bevare den menneskelige civilisation

De første måneder af 2020 var som at se en ulykke ske i slowmotion. Verden kunne følge coronaen brede sig – men der kom ingen global ledelse og forhindrede, at katastrofen ramte hele kloden, selv om redskaberne har været der. Men alt for ofte har den politiske visdom manglet, skriver den israelske forfatter Yuval Noah Harari, der er kendt for bøger som ’Sapiens. En kort historie om menneskeheden’, ’Homo Deus. En kort historie om i morgen’, i dette essay.