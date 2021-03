Manden, de kalder Mr. Teflon, ligner alt andet end det, han lige nu er: Den mest jagede mand i toppen af EU

Så forstår man pludselig, hvorfor de kalder ham Mr. Teflon. Den pluskæbede Fabrice Leggeri sidder i mødesalen i Bruxelles og ligner alt andet end det, han lige nu er: Den mest jagede mand i toppen af Den Europæiske Union.

Han kigger roligt ud over nogle af sine værste kritikere i Europa-parlamentet og fortæller, hvor meget det glæder ham, at de vil kulegrave de påståede ulovligheder i det agentur, han er chef for: Frontex, vogteren af de europæiske grænser. Måske kan han endda lære noget af processen, siger han med uskyldig mine.

Fabrice Leggeri beskyldes for at ignorere og sågar skjule den græske kystvagts pushbacks i Det Ægæiske Hav. Grækerne stopper systematisk flygtningebåde, ødelægger deres motorer og tvinger de hjælpeløse passagerer tilbage i tyrkisk farvand uden at give dem deres konventionssikrede ret til at søge asyl.

I mindst syv tilfælde befandt Frontex sig tæt på uden at gribe ind, har researchere fra en gruppe medier grundigt dokumenteret. Der er også eksempler på, at EU’s grænsevogtere selv har hjulpet med at stoppe flygtningebåde.