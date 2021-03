FN-udsending advarer om blodbad og borgerkrig i Myanmar

Myanmar risikerer at ryge ud i en borgerkrig, og et ’blodbad’ er nært forestående i landet, hvor sikkerhedsstyrker med stadig hårdere midler undertrykker demonstranter.

Den advarsel kommer fra FN’s udsending til Myanmar, der onsdag orienterede FN’s Sikkerhedsråd om situationen.

Hun beder medlemslandene om at gribe ind over for den stadig mere alvorlige krise i det sydøstasiatiske land.

»Jeg appellerer til Rådet om at overveje alle tilgængelige værktøjer for at tage kollektive skridt og gøre det, der er rigtigt, og som folket i Myanmar fortjener og undgå en flerdimensionel katastrofe i hjertet af Asien«, siger udsendingen, Christine Schraner Burgener.

Hun siger, at hun er åben over for at indlede en dialog med det militærstyre, der har taget magten i Myanmar, men tilføjer:

»Hvis vi bare venter, indtil de er klar til at tale, vil situationen på landjorden kun blive værre. Et blodbad er nært forestående«.

Lørdag mistede mindst 141 civile livet i forbindelse med de protester, der i to måneder har været mod militærkuppet. Det var den hidtil blodigste dag, siden militæret afsatte Aung San Suu Kyis folkevalgte regering den 1. februar.

I alt er over 500 mennesker blevet dræbt af soldater eller politifolk i Myanmar under de daglige demonstrationer. Flere børn og unge er blandt ofrene.

Nogle af Myanmars etniske militante oprørsgrupper har truet med, at de vil gengælde militærets brug af vold.

Hvis disse grupper griber til våben, kan situationen udvikle sig til borgerkrig, har også International Federation for Human Rights (FIDH) advaret om.

