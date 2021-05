USA begrænser indrejse fra Indien, men sender bistand

På tirsdag strammer USA reglerne for at rejse fra Indien til USA.

Beslutningen er et af de væsentligste skridt, som præsident Joe Bidens regering har taget i lyset af de mange nye tilfælde af covid-19 i Indien, hvor dødstallet nu ligger på over 3.000 dagligt. Alene lørdag blev der konstateret over 400.000 nye tilfælde i Indien.

Pressechefen i Det Hvide Hus, Jen Psaki, siger, at rejserestriktionerne ikke gælder for amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse samt deres ægtefæller, mindreårige børn og søskende og heller ikke for forældre til amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse, der er under 21 år.

Det voldsomme smittetryk i Indien udgør en ny udfordring for Joe Bidens håndtering af coronakrisen. Da den tidligere præsident, Donald Trump, besluttede at begrænse indrejse fra Kina i begyndelsen af pandemien, skete det efter flere dages hidsig debat mellem sikkerheds- og sundhedsmyndighederne. Beslutningen blev dengang voldsomt kritiseret af demokraterne og folkesundhedseksperter, der frygtede, at restriktionerne ville vanskeliggøre den begyndende fælles globale håndtering af den nye trussel.

Ud fra hvad vi ved i dag, siger amerikanske eksperter, at beslutningen nok var en af de bedste, Trump tog i krisens første uger. Men der var mange huller i rejsebegrænsningerne. Der ankom stadig titusindvis af mennesker på direkte fly fra Kina til USA, i de to måneder efter at Trump indførte begrænsningerne.