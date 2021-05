Anders Fogh udløser kinesisk vrede mod Danmark

En international konference arrangeret af den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, truer nu med at skabe store spændinger i forholdet mellem Danmark og Kina.

For to måneder siden indførte Kina sanktioner mod Anders Fogh Rasmussen og hans organisation Alliance of Democracies, hvilket betyder, at Anders Fogh Rasmussen ikke længere kan rejse til Kina.

Men nu reagerer den kinesiske ambassade i Danmark på, at hans organisation mandag og tirsdag i denne uge gennemfører en konference i København ved navn Copenhagen Democracy Summit, hvor både Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, den kendte demokratiforkæmper fra Hongkong Nathan Law samt den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), deltager virtuelt.