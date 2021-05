Bestseller sætter omstridt samarbejde på pause

Den danske tøjgigant Bestseller vil nu overveje, om virksomheden skal stoppe samarbejdet med tre fabrikker i Myanmar for at undgå sanktioner fra EU.

»Vi vil være helt sikre på, at vi ikke gør noget i strid med EU’s sanktioner, så derfor tager vi en tænkepause og går alt igennem«, siger Claus Teilmann Petersen, der er Bestsellers interne menneskerettighedsekspert.

Dermed bøjer tøjgiganten sig efter pres fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der har beskyldt Bestseller for dårlig forretningsetik.

Årsagen er, at Bestseller har fortsat samarbejdet med tre fabrikker i en industrizone uden for Myanmars hovedby, Yangon, selv om en FN-rapport i 2019 fastslog, at zonen var ejet af militæret. Nu kan dette samarbejde føre til, at Bestseller bliver ramt af nye EU-sanktioner, der forbyder europæiske virksomheder at yde støtte til militæret i Myanmar og dets konglomerater.