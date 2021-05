EU-lande samarbejder om at banke migranter

De sparkes og bankes med stålstænger og knipler, trues med skydevåben, får hovedet presset under vand, klædes nøgne, misbruges seksuelt, stuves sammen i iltfattige køretøjer, bides af politihunde, lammes med elektrochokpistoler og ekspederes så ud af Den Europæiske Union.

Sådan ser virkeligheden ud for tusindvis af flygtninge og migranter, der forsøger at rejse ind i EU via Balkan-ruten. To nye rapporter viser, at de flygtende især i Grækenland og Kroatien i stigende grad udsættes for tortur eller andre former for mishandling, inden de i strid med internationale love om menneskerettigheder skubbes tilbage over EU’s ydre grænser. Uden at have fået chancen for at søge asyl.

EU-Kommissionen har gentagne gange opfordret Kroatien og Grækenland til at trænge til bunds i sagerne. Disse ’pushbacks’ er foregået i årevis, ikke mindst fra EU-landet Kroatien til Bosnien-Hercegovina. Folk skubbes også tilbage fra de græske øer til Tyrkiet og fra Middelhavet., hvor der dog snarere er tale om ’pullbacks’, idet EU betaler den libyske kystvagt for at trække folk tilbage til fangelejrene i Libyen.

Nu viser en rapport fra Border Violence Monitoring Network (BVMN), et samarbejde mellem 13 ngo’er, at Grækenland skubber mange mennesker tilbage over grænsefloden Evros, der skiller den nordøstlige del af landet fra Tyrkiet. Ligesom de kroatiske grænsevagter piner og plager grækerne flygtninge og migranter, før de tvinges tilbage over floden. BVMN har dokumenteret, at omkring 4.500 mennesker på flugt det seneste halvandet år er blevet skubbet tilbage fra Evros-grænsen. Ved næsten 90 procent af de undersøgte pushbacks blev der udøvet tortur eller mishandling. I landene langs Balkan-ruten er det blevet almindeligt at udsætte flygtninge og migranter for »uforholdsmæssig magt«, som det udtrykkes i rapporten. Og i forhold til tidligere år er »graden af vold, koreografien og den ekstraordinære grusomhed« taget til.

Billedet bekræftes i en anden frisk rapport lavet af Dansk Flygtningehjælp (DRC) sammen med ngo’er fra en række lande på Balkan-ruten.