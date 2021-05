Blinkens besøg i Danmark indvarsler ny æra, og Rusland er rasende

For blot få år siden ville en amerikansk udenrigsminister næppe have prioriteret at stå i København under en eskalerende israelsk-palæstinensisk konflikt. Han eller hun ville være hastet af sted til Israel for at vise USA’s støtte og udenrigspolitiske prioritering af området. Sådan er det ikke længere.

Trods kampene i Gaza holdt Antony Blinken mandag fast i sine planlagte møder i København med ikke bare statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S), men også med de udenrigspolitiske repræsentanter for de to andre dele af rigsfællesskabet, Grønland og Færøerne.

Det understreger et ændret amerikansk fokus: at det arktiske område i dag indtager så central en rolle i USA’s sikkerhedspolitiske tænkning, at det selv under en alvorlig konflikt kan konkurrere med Mellemøsten om en amerikansk udenrigsministers opmærksomhed.

Et andet markant signal er, at den amerikanske udenrigsminister under sit besøg i København lagde op til, at Nato’s ledere skal diskutere det nordatlantiske område, når de 14. juni er til topmøde i Bruxelles for blandt andet at tale strategi frem mod 2030. Det antyder, at USA ønsker at trække hele den vestlige forsvarsalliance Nato tættere på det arktiske område, hvor Rusland allerede har oprustet betydeligt, og hvor også Kina markerer voksende strategisk interesser.