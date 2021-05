Forsvarschef advarer: Konflikt i Israel og Gaza kan brede sig

Over en uges kampe mellem Israel og Hamas viser tirsdag kun få tegn på at blive mindre intensive, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trods amerikanske advarsler om en bredere destabilisering i regionen og internationale forsøg på at få sat en stopper for volden er raketregnen fortsat. Det israelske militær oplyser således mandag, at der i alt er blevet affyret 3.350 raketter fra Gazastriben. Heraf er 200 blevet affyret mandag.

Den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, advarer om, at volden kan sprede sig.

»Min vurdering er, at man risikerer en bredere destabilisering og en lang række negative konsekvenser, hvis kampene fortsætter«, siger han ifølge Reuters forud for Nato-samtaler i Bruxelles.

»Fortsatte kampe er ikke i nogens interesse«.

Biden gentager opfordring til våbenhvile

Israel mener at have dræbt omkring 130 militante palæstinensere, skriver Reuters. Sundhedsmyndigheder i Gaza oplyser, at der er blevet dræbt 212 palæstinensere i alt. Blandt dem er 61 børn og 36 kvinder. Ifølge nyhedsbureauet AFP er 10 mennesker døde i raketangreb rettet mod Israel.

»Der er markante tab, og jeg tror bare, at den grad af vold vil være destabiliserende ud over det afgrænsede område, som Gaza udgør«, siger Milley ifølge AFP.

USA’s præsident, Joe Biden, fortsatte mandag de foreløbigt frugtesløse forsøg på en diplomatisk løsning ved at ringe til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og opfordre til våbenhvile. Men tidligere på dagen havde Netanyahu varslet, at angreb på steder med militant tilknytning samt ledere i Gaza ville fortsætte.

»Ordren lyder at fortsætte med at ramme terrormål«, sagde han i en tv-tale efter et møde med højtstående militær- og sikkerhedsfolk.

Hamas’ militante gren lovede flere raketter til gengæld.

»Den kriminelle zionistiske fjende har intensiveret bombardementerne af hjem og beboede lejligheder de seneste timer. Derfor advarer vi fjenden om, at hvis man ikke stopper med det samme, så genoptager vi raketangrebet mod Tel Aviv«, sagde talsmand Abu Ubaida.

Imens lød en opfordring fra USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, om at beskytte civile.

ritzau