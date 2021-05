Arbejder du mere end 55 timer om ugen? Så skal du passe på

På japansk har de et ord for det: karoshi. Direkte oversat betyder det ’overarbejdsdød’, og dødsårsagen konstateres typisk, hvis en person dør af hjerteanfald eller slagtilfælde grundet stress eller begår selvmord. Alt sammen efter alt for mange timer på jobbet.

Og der skal ikke mere end 55 timer om ugen til, før man er i fare for karoshi. Et nyt studie foretaget af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at folk med en arbejdsuge på over 55 timer har 35 procent højere risiko for at få et slagtilfælde og 17 procent højere risiko for at dø af en hjertesygdom end dem, der arbejder 35-40 timer om ugen.

»At arbejde mere end 55 timer om ugen er en alvorlig sundhedsfare«, siger Maria Neira, direktør for WHO’s klimaforandringer og sundhedsafdeling:

»Det er på tide, at vi alle, regeringer, arbejdsgivere og ansatte, anerkender det faktum, at lange arbejdsdage kan føre til tidlig død«.

Problemet er langtfra kun japansk. 488 millioner mennesker verden over risikerer at dø af lange arbejdsdage, idet så mange ifølge WHO’s beregninger i 2016 arbejdede mere end 55 timer om ugen.