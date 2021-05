Politisk jordskælv i Chile: Nye aktører overtager landets fremtid

Chilenerne gav samtlige politiske partier en ordentlig begmand og satte dermed et politisk jordskælv i gang, da de i weekenden valgte 155 personer til at skrive landets nye forfatning. De uafhængige kandidater blev valgets store sejrherrer og vandt næsten en tredjedel af pladserne.

En rystet præsident Sebastian Piñera kunne konstatere, at Chiles regerende højrefløj, der gik samlet og selvsikkert til valg, kun opnåede 37 pladser i den nye konstituerende forsamling. Højrefløjspartierne er dermed meget langt fra den tredjedel, der skal til for at øve afgørende indflydelse eller nedlægge veto i arbejdet med at erstatte militærdiktaturets forfatning fra 1980.

»Vi har ikke været på bølgelængde med folks krav og håb«, erkendte præsidenten.

For den traditionelle venstrefløjsblok gik det endnu værre, for den fik kun 25 pladser. Til gengæld skød en ny venstrefløj frem og opnåede 28 sæder. Denne blok har rødder i de voldsomme sociale protester, der i 2019 førte til, at en ny forfatning overhovedet blev aktuel. Det samme har rigtig mange af de uafhængige kandidater.