Flere EU-landes fly får nej til at flyve til Moskva

Flere passagerfly fra EU har de seneste to dage fået nej af Rusland til at lande i Moskva, fordi de ikke vil flyve gennem Hvideruslands luftrum.

Air France har onsdag og torsdag måttet aflyse to planlagte flyafgange fra Paris til Moskva, fordi de russiske myndigheder ikke har godkendt flyruter, der går uden om Hviderusland. Det oplyser en talsmand for selskabet ifølge Reuters.

Det østrigske luftfartsselskab Austrian Airlines fortalte tidligere torsdag, at Rusland ikke vil give dets fly med afgang fra Wien til Moska tilladelse til at lande i den russiske hovedstad, medmindre flyet tog vejen gennem Hvideruslands luftrum.

Det har betydet, at afgang OS601 fra Wien er blevet aflyst. Det skriver den østrigske avis Kurier.

»En ændring af flyveruten skal godkendes af myndighederne. De russiske myndigheder gav os ikke den tilladelse«, lyder det i en erklæring fra Austrian Airlines.

En række flyselskaber i EU følger en opfordring fra et EU-topmøde mandag om ikke at flyve gennem Hvideruslands luftrum. Det er sket, efter Hviderusland søndag tvang et passagerfly fra Ryanair til landing i Minsk. Om bord var en dissident, der blev anholdt.

Stor vrede i EU og USA

Østrig har besluttet, at det vil følge EU’s linje: at undgå hviderussisk luftrum. Det er en reaktion på det, som EU-diplomater betegner som en kapring.

Nyhedsbureauet AFP har bedt om en kommentar fra det russiske transportministerium. Men her lyder det, at man »ikke har en kommentar lige nu«.

Austrian Airlines ejes af tyske Lufthansa. Flyselskabet bekræfter, at alle dets fly »for øjeblikket undgår hviderussisk luftrum«, skriver AFP.

Om bord i det fly fra Ryanair, som Hviderusland tvang til landing med hjælp fra kampfly, var en kendt regimekritiker og blogger, Roman Protasevitj. Han og kæresten var på vej fra Grækenland til Litauen med Ryanair. De blev begge anholdt, efter flyet var tvunget ned i Minsk.

Der er stor vrede i EU og USA over Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko. Han beordrede personligt, at flyet skulle tvinges ned. Han hævdede efterfølgende, at der havde været en bombetrussel mod flyet. Det har andre kilder ikke kunnet bekræfte.

Bestyrelsen i FN’s organisation for civil flyvning, ICAO, mødes senere torsdag for at drøfte et krav fra Irland om, at der sættes en undersøgelse i gang af den kontroversielle landing i Minsk.

