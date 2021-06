FN og EU har advaret Danmark, der ikke lyttede. Nu er loven vedtaget

FN har advaret, EU har advaret, og nu hvor den danske regering har fået flertal for sit ønske om en asylbehandlingscenter i et tredjeland, er advarslerne erstattet af hård kritik, for Danmark lyttede ikke til advarslerne, og nu er loven vedtaget.

FN’s flygtningehøjkommissariat, UNHCR, siger i en kommentar, at den »opponerer« stærkt imod den danske beslutning og at den kritik allerede er rejst over for regeringen.

EU-Kommissionen er på samme linje. Også herfra er der fordømmelse over den danske beslutning, og torsdag skar talsmand Adalbert Jahnz som taler på vegne af migrationskommissær Ylva Johansson kritikken ud i pap: