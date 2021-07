Japansk studievært skrev storpolitisk historie, da han helt bevidst brød reglerne

Da studieværten på den japanske tv-station NHK kaldte det taiwanske hold ind til åbningsceremonien for OL, skrev han olympisk – og storpolitisk – historie. I Taiwan jublede de, kaldte ceremonien ’rørende’ og Japan for Taiwans bror. I Kina blev broadcastingen af showet straks afbrudt og skiftet til et klip af et standupshow.

For Japan og den japanske studievært brød med olympisk reglement. For første gang siden 1979 blev det taiwanske hold under OL’s åbningsceremoni kaldt ind som ’Taiwan’ og ikke ’Chinese Taipei’. Til atleters, politikeres og seeres store overraskelse.

»Det signalerer en accept af Taiwan som selvstændig OL-nation, og det vil Kina bestemt ikke have«, siger senioranalytiker på sportsplatformen Play the Game Stanis Elsborg.