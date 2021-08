Ekspert: Danmark kan blive fanget i en krig mellem USA og Kina

Camilla Nørup Sørensen er lektor på Forsvarsakademiet og en af Danmarks mest ansete Kina-eksperter.

Hun har et spørgsmål til regeringen og Folketingets partier: Hvad skal Danmark svare, hvis der pludselig kommer en henvendelse fra USA’s nye præsident, Joe Biden, om, hvorvidt Danmark kan sende en fregat til Det Sydkinesiske Hav for at hjælpe amerikanerne med at undgå, at farvandet bliver domineret af kinesiske militærfartøjer.

»Der er en vis sandsynlighed for, at USA på et tidspunkt vil komme med en sådan henvendelse, og der risikerer Danmark at blive fanget på det forkerte ben, fordi vi ikke har prioriteret at opbygge en stærk viden, et strategisk beredskab og en politisk linje i forhold til at håndtere de store sikkerhedspolitiske udviklinger i Asien«, siger hun.