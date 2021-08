New Yorks guvernør risikerer rigsretssag om seksuelle krænkelser

Et retsudvalg i delstaten New York vil i løbet af de kommende uger se nærmere på beviserne i sagen om guvernør Andrew Cuomo.

Han beskyldes for at have forulempet og chikaneret flere kvinder seksuelt.

Når udvalget - der består af folkevalgte politikere - har set på beviserne, vil det komme med en anbefaling af, om der skal indledes en rigsretssag mod Cuomo.

Det oplyser udvalgets formand, Charles Lavine, mandag aften dansk tid efter et møde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hvis Cuomo kommer for en rigsret og bliver kendt skyldig, kan han fjernes fra sit embede.

I alt 11 kvinder har beskyldt ham for seksuelle krænkelser og sexchikane. Anklagerne er beskrevet i en detaljeret rapport på 165 sider, der kom i sidste uge.

New Yorks justitsminister, Letitia James, har på opfordring fra Cuomos administration iværksat den undersøgelse, der er grundigt beskrevet i rapporten.

De fleste af kvinderne er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

En af dem var guvernørens assistent. Hun meddelte søndag i et interview på amerikansk tv, at hun har anmeldt Cuomo til politiet for at befamle hende.

Hun siger, at han blandt andet har stukket en hånd op under hendes bluse og har rørt ved hendes ene bryst.

Cuomo er blevet foreholdt beskyldningerne og har afvist langt de fleste af dem. Han siger også, at hans ord og handlinger er blevet fejlfortolket.

Guvernøren forklarede i sidste uge, at han ofte giver kys og kram til sine medarbejdere, men at det blot er et udtryk for venlighed og varme.

I Det Demokratiske Parti har en lang række kendte politikere opfordret ham til at træde tilbage, efter rapporten blev offentliggjort i sidste uge. Blandt dem er også præsident Joe Biden.

ritzau