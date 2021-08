Taleban er i gang med at indføre skrappe restriktioner for afghanske piger og kvinder i de dele af Afghanistan, som den militante bevægelse har indtaget.

Det er de meldinger, der på det seneste er indløbet på FN-generalsekretær António Guterres’ skrivebord.

Han betegner det som ’forfærdende’.

»Jeg er også dybt foruroliget over tidlige tegn på, at Taleban indfører skrappe restriktioner på menneskerettigheder i områder under deres kontrol. Det er særligt rettet mod kvinder og journalister«, siger Guterres.

»Det er særligt forfærdende og hjerteskærende at se rapporter om, at de hårdt tilkæmpede rettigheder for afghanske piger og kvinder bliver flået fra dem«.

I løbet af en uge har Taleban taget kontrol med 18 af Afghanistans 34 provinshovedstæder i en lynoffensiv.

Den militante gruppe rykker stadig tættere på den afghanske hovedstad, Kabul.

Det har skabt frygt for, at talibanerne igen kan tage magten og indføre et undertrykkende regime som det, de amerikanskledede styrker væltede for 20 år siden.

FN-chefen minder om, at ’angreb mod civile er en alvorlig krænkelse af folkeretten og udgør en krigsforbrydelse’.

I nogle af de provinser, Taliban har angrebet, har regeringsstyrkerne givet op uden kamp.

Både enkelte soldater, enheder eller endda hele divisioner er flygtet eller har overgivet sig til Taliban.

De militante krigere har mange steder overtaget våben og køretøjer fra hæren, som de kan bruge i deres fortsatte fremfærd.

Opdateres

Ritzau