84 evakuerede fra Afghanistan er på vej mod København

Evakueringerne til en lang række lande er i gang med udgangspunkt i Kabul, Afghanistan. Her er det et amerikansk militærfly, der holder i Hamid Karzai International Airport i Kabul. 84 personer, der er blevet evakueret fra Afghanistan, er natten til torsdag på vej til Danmark fra Dubai i et SAS-fly. Foto: Us Air Force/Ritzau Scanpix